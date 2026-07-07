Диетолог поделилась рецептом полезной окрошки

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Радио 1" рассказала, как приготовить полезную окрошку, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, первое, на что стоит обратить внимание, - это основа.

"Если квас, то нужно выбирать натурального брожения, чтобы он был ферментированный, или, как делали наши бабушки, на ржаном хлебе. Чем меньше сахара в таком квасе, тем лучше. Иногда в магазинах продается не квас, а сладкая водичка. На ней априори полезной окрошки быть не может", - сказала эксперт.

Она также посоветовала заменить колбасу на более цельное мясо: постную говядину, телятину, птицу или индейку, а вместо картофеля добавить богатый клетчаткой топинамбур.