Названа самая полезная для здоровья ягода

Эндокринолог "СМ-Клиника" Анастасия Алтунина рассказала, какая ягода считается самой полезной для здоровья.

Как передает Day.Az, этот продукт она назвала в разговоре с "Лентой.ру".

"Если нужно выделить абсолютного чемпиона по степени полезности для здоровья, по совокупности научных данных им смело можно назвать чернику. Это не просто вкусная ягода, а настоящий концентрат ценных веществ, необходимых для защиты сосудов, сердца и мозга", - заявила Алтунина.

Врач объяснила, что в чернике содержатся антоцианы - мощные природные антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме. По ее словам, масштабные исследования показали: у людей, съедавших три и более порций черники в неделю, риск инфаркта снижался на 32 процента, а также улучшались память и чувствительность к инсулину, что важно для профилактики диабета второго типа.

Доктор посоветовала съедать хотя бы горсть (около 80-100 граммов) свежей или замороженной черники три-четыре раза в неделю.