Кетогенная диета с большим количеством определенных насыщенных жиров, в частности содержащихся в пальмовом масле, может усиливать воспаление в организме. К такому выводу пришли ученые Университета Цинциннати.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Популярность кето-диеты связана с тем, что при резком сокращении углеводов организм переключается на сжигание жиров и начинает активнее использовать их в качестве источника энергии. Сторонники такого питания рассчитывают за счет этого быстрее снижать вес.

Исследователи сравнили воздействие двух высокожировых рационов: с добавлением пальмового и кокосового масел. Оба варианта содержали сопоставимое количество жиров, однако различались составом жирных кислот. В первом рационе их доля была значительно выше.

"Через 21 день у мышей, получавших диету с добавлением пальмового масла, обнаружили повышенное количество провоспалительных макрофагов в сердце, почках, печени, головном мозге и белой жировой ткани. Эти иммунные клетки участвуют в воспалительных реакциях организма", - сообщается в исследовании.

При этом у животных на диете с кокосовым маслом подобного эффекта не наблюдалось: показатели воспаления были сопоставимы с результатами у мышей, которые питались обычным кормом.

По мнению авторов, причиной может быть избыток длинноцепочечных насыщенных жирных кислот. Они способны вызывать стресс в митохондриях - клеточных структурах, отвечающих за выработку энергии. Это, в свою очередь, активирует иммунные клетки и усиливает воспалительные процессы.

Насыщенные жиры содержатся в большинстве видов мяса, коже птицы, молочных продуктах, яйцах и сырах - эти продукты составляют основное меню кето-диеты.

"Кетогенные диеты могут оказывать на организм как противовоспалительное, так и провоспалительное действие. Значение имеет не только количество жиров, но и их состав", - заключили ученые.

Исследователи также рассматривают возможность использования кетогенных рационов для изменения микроокружения опухолей и повышения эффективности иммунотерапии рака. Однако пока такие предположения основаны преимущественно на экспериментах с животными.