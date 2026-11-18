Самое вредное сочетание для здоровья сосудов - это простые углеводы и рафинированное растительное масло с высоким содержанием линолевой кислоты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в разговоре с RT сообщил врач Андрей Мартюшев-Поклад, эксперт Национальной технологической инициативы "Хелснет" и союза "Здоровье здоровых".

Самыми вредными продуктами специалист назвал пончики и картофель, жаренный во фритюре.

По его словам, эти продукты наносят по эндотелию сосудов сильный удар, вызывая избыточную выработку инсулина. Кроме того, сахар и крахмал способствуют образованию продуктов гликации, окислительному стрессу в митохондриях. А линолевая кислота, особенно подвергнутая нагреванию, служит источником опасного продукта перекисного окисления липидов.