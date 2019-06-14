https://news.day.az/hitech/1129004.html Visa и PayPal решили вложиться в криптовалюту Facebook
Visa и PayPal решили вложиться в криптовалюту Facebook
Visa, Mastercard, PayPal и Uber выступят инвесторами в криптовалюту Facebook. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, компании готовы инвестировать по $10 млн в криптовалюту Libra.
Как отмечается, Facebook рассчитывает привлечь около $1 млрд на поддержку своей валюты.
При этом соцсеть не намерена полностью контролировать криптовалюту.
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