Плохие новости для Apple и тех потребителей, кто собирается купить новый iPhone. На официальной странице президента США Дональда Трампа в Twitter появилось сообщение о том, что с 1 сентября будет введен 10-процентный тариф в объеме 300 миллиардов долларов на китайский импорт, включая iPhone, что отразится на повышении цен на смартфоны, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Тарифы представляют собой налог, уплачиваемый корпорациями США на товары, импортируемые из Китая. Apple, как и другие американские фирмы, может заставить покупателей компенсировать стоимость налога путем повышения цены на iPhone в США.

В то время как Apple iPhone был разработан в США, продукт все равно собирают в Китае для экономии, а затем отправляют готовую продукцию в Штаты. Однако юридически iPhone для США является китайским товаром, который попадает под удар нового налога на импорт.

Технически все смартфоны, импортируемые в США из Китая, будут облагаться 10-процентным налогом, как и другие товары бытовой электроники. В результате "политических войн" корпорации и рядовые потребители больше всего пострадают от нового налога на импорт.

Осенью ценник на новый iPhone однозначно вырастет еще на 10%, поэтому эксперты рекомендуют покупать желанные смартфоны уже сейчас.

Решение о введении новых пошлин было принято на фоне продолжающихся переговоров о заключении широкомасштабного торгового соглашения между США и Китаем. Трамп утверждает, что китайцы не покупали американскую сельскохозяйственную продукцию, как было обещано.

Это также плохие новости для Huawei. Еще в мае на компанию были наложены санкции, что заставило китайского производителя отказаться от Android, Windows и даже от карт памяти MicroSD, поскольку американские компании рисковали сотрудничать с производителем "вне закона". Однако 29 июня санкции смягчили. Но возникла путаница, и Huawei по-прежнему не может получить доступ к своей цепочке поставок в США. Если компания не будет использоваться США в качестве разменной монеты для улучшения условий будущего торгового соглашения, Huawei может так и остаться в санкционном списке на неопределенный срок.

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