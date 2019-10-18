Компания Samsung обратилась к обладателям Galaxy S10 и Note10 с просьбой не использовать смартфоны с защитными пленками сторонних производителей. Причина тому - недоработка ультразвукового сканера, который можно одурачить следом от отпечатка владельца, оставшимся на пленке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Революционной", как утверждали в Samsung, функцией биометрической идентификации пока лучше вообще не пользоваться до тех пор, пока компания не выпустит патч. Ранее такую рекомендацию своим клиентам дал корейский онлайн-банк KakaoBank. Устранить узявимость должны к началу следующей недели, сообщает CNN.

Пока Galaxy S10 и Note10 не обновлены, в Samsung призвали воздержаться от использования "некоторых силиконовых защитных чехлов для экрана". У компании есть собственная пленка, но стоит она не меньше $20.

Недоработку биометрического датчика Galaxy S10 случайно обнаружила жительница Великобритании на этой неделе, купив в магазине обычную защитную пленку стороннего производства. Впоследствии выяснилось, что Galaxy S10 со своим отпечатком смог разблокировать муж британки, хотя его биометрические данные вообще не были зарегистрированы на устройстве.

Вероятно, проблема возникает, когда на пластиковом чехле или силиконовой пленке остается след от рисунка папиллярных линий владельца. Когда к дисплею Galaxy S10 прикасается неавторизованный пользователь, система защиты Samsung принимает этот след за оригинальный отпечаток.

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