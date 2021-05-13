Описан новый способ взломать любой iPhone

Данные с любого iPhone можно получить через режим обнаружения устройства. Об этом в своем блоге рассказал инженер Фабиан Бройнлайн (Fabian Bräunlein), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист изучил встроенный в Apple-технику инструмент Find My, который позволяет обнаруживать потерянные девайсы с помощью специального протокола. Оставленное без присмотра устройство передает сигнал по Bluetooth, который принимают все находящиеся на расстоянии нескольких метров iPhone и iPad. Бройнлайну удалось запустить сервер на компьютере и настроить его таким образом, что он начал произвольно подключаться к гаджетам Apple.

Инженер смог передать и принять определенные данные, зашифровав их под видом GPS-координат, которыми обычно делятся Apple-устройства. Автор описал новый способ в своем блоге и заметил, что таким образом теоретически можно взломать любой смартфон или планшет Apple, а также маячок AirTag.

Однако специалисту не удалось выработать определенную методику, которую можно было бы использовать для злонамеренных действий. Также автор подчеркнул, что техника Apple делится между собой килобайтами данных, поэтому через протокол Find My вряд ли можно как-то загрузить на чужое устройство эксплойт или вирус.

Ранее стало известно, что хакерам удалось впервые взломать маячок AirTag, представленный Apple на мероприятии в апреле. Специалисты использовали для проникновения сервис для поиска потерянных устройств Find My.