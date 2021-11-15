Автомобили Tesla остались без USB-портов

Tesla начала поставлять покупателям электрокары без USB-разъемов для зарядки гаджетов в салоне. Об этом сообщили пользователи Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Посетитель популярной площадки под ником CalligrapherNo4617 опубликовал пост, в котором заявил, что приобрел новый автомобиль Tesla, который пришел к нему без USB-портов. Разъемы отсутствовали на центральной консоли, также машина лишилась функции беспроводной зарядки гаджетов. К остальным компонентам электрокара пользователь претензий не имеет: "Машина офигенная, других вопросов нет!"

Автор отметил, что его электрокар остался без USB-разъема спереди, однако на заднем ряду кресел физические интерфейсы для зарядки присутствуют. Автолюбитель обратил внимание, что инженеры Tesla явно собирались оснастить модель портами и на передней панели, так как обнаружил перфорацию под разъемы. В техподдержке Tesla пользователю ответили, что новые машины поставляются без USB-разъемов из-за дефицита комплектующих.