Новая функция в WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp изменят одну функцию, связанную с выходом из групповых чатов. Об этом пользователям сообщили специалисты портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным портала, в бета-версии WhatsApp под номером 2.2218.1 для компьютеров появилась возможность незаметного выхода из групповых бесед. Уведомление о выходе пользователя из чата получают только его администраторы. Сейчас, если юзер покидает групповую беседу, то об этом узнают все ее участники.

Специалисты не исключили, что обновленная функция мессенджера станет также доступна тестировщикам, которые используют устройства на базе Android и iOS. Когда именно это может произойти, не уточняется.