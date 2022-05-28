Android-смартфоны научатся следить за владельцами ночью

Google работает над функциями обнаружения храпа и кашля на Android, чтобы обеспечить более глубокое понимание качества сна пользователей, сообщает портал 9to5google. Эти функции являются частью продолжающегося исследования Google Health Sensing Team Sleep Audio Collection, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты ресурса обнаружили в приложении Google Health Studies строчки кода, в котором говорится, что для участия в исследовании пользователь должен быть сотрудником Google со смартфоном на операционной системе Android.

За разработку новых функций отвечает команда Health Sensing. Приложение мониторинга кашля и храпа, вероятнее всего, будет использовать микрофон устройства для записи всех звуков во время сна. Подобными возможностями уже обладает умная колонка Google Nest Hub - устройство использует радар Motion Sense, позволяющий отслеживать дыхание и анализировать такие звуки, как кашель или храп.

Также не исключается, что подобная функция может стать эксклюзивной для смартфонов Google Pixel или часов Pixel Watch.