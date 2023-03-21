Владельцы iPhone занимают более высокие должности, чем пользователи Android

Пользователи iPhone более лояльны к своему бренду, чем пользователи Android, и чаще занимают более высокие должности. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на исследование компании Addictive Tips, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По результатам опроса пользователей смартфонов, удалось выяснить, что 72% владельцев iPhone довольны брендом, в то время как среди пользователей Android-смартфонов удовлетворены маркой лишь 66%. Вместе с тем 83% владельцев смартфонов под управлением Android и 82% пользователей iPhone купили бы смартфон компании Илона Маска, если бы такой существовал.

Также отмечается, что среди пользователей iPhone 61% опрошенных занимает высокие должности, в то время как среди владельцев Android-смартфонов это лишь 54%. Причем владельцы iPhone хорошо ладят с 63% сотрудников, которые также используют смартфон Apple.

Согласно опросу, среднегодовой доход владельца iPhone составляет $52,9 тыс., в то время как у пользователя Android он составляет $48,2 тыс.