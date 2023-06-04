Apple передумала выпускать популярный гаджет в особом цвете

Американская компания Apple планировала еще в 2016 году выпустить модель беспроводных наушников AirPods первого поколения в особых цветах кроме только белого. Как сообщил инсайдер и коллекционер Kosutami в Twitter, в итоге от разноцветных версий гаджета отказались, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник опубликовал фото с прототипом AirPods в особом цвете. По его словам, компания была очень близка к решению о том, чтобы выпускать наушники в разных цветах, которые бы соответствовали цветам корпуса смартфона.

"Apple планировала сделать наушники и кейсы AirPods в розовом, красном, фиолетовом и черном цветах помимо белого. Причина для разных цветов проста: в компании хотели, чтобы цвет аксессуара соответствовал цвету корпуса iPhone 7", - рассказал Kosutami.

По его словам, наушники в разных цветах прошли почти все этапы разработки и были крайне близки к финальному релизу. Однако в последний момент внутри Apple было принято решение отказаться от разнообразия в пользу только белого цвета. Инсайдер пояснил, что ему неизвестна точная причина такого решения компании из Купертино.

В настоящее время AirPods доступны только в белом цвете. Некоторые частные мастера предлагают услугу покраски наушников и кейса в индивидуальном порядке за достаточно крупную сумму.