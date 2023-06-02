Apple представила для iPhone функцию оцифровки собственного голоса

Компания Apple представила для iPhone новую функцию Personal Voice (рус. - "Персональный голос"), которая позволяет воссоздать голос пользователя или другого человека за считанные минуты. Нововведение является частью обновления iOS 17 для людей с ограниченными возможностями, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявляется, что Personal Voice предназначен для тех, кто рискует потерять свою речь из-за болезни или травмы. Для создания "Персонального голоса" пользователю нужно прочитать набор случайных фраз и записать 15-минутное "голосовое сообщение" на iPhone или iPad. Затем с помощью машинного обучения на устройстве создается голос, который звучит как голос пользователя.

Воссозданный голос можно использовать вместе с другой функцией - Live Speech ("Живая речь"), которая позволяет пользователю набирать текст и производить его во время телефонных и FaceTime-звонков, а также при личном общении.

Apple заверяет, что новые функции гарантируют конфиденциальность и безопасность пользовательских данных. Ожидается, что эти и другие функции для людей с ограниченными возможностями станут доступны до конца 2023 года.