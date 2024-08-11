Турция приняла решение по Instagram-у

Доступ к Instagram в Турции будет разблокирован.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в своем аккаунте в социальной сети заявил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.

Он сообщил, что "должностные лица МЕТА приняли условия Турции".

"С самого начала мы просили платформу уважать законы и постановления Турецкой Республики, учитывать нашу чувствительность и выполнять наши требования. В ходе встреч, проведенных с представителями компании "МЕТА Платформа", где также присутствовали официальные лица МЕТА, был достигнут консенсус по следующим темам.

Соблюдение законодательства и удаление контента: Контент и публикации, которые классифицируются как уголовные преступления в соответствии с законодательством Турецкой Республики, будут немедленно удалены без предварительного уведомления. Права пользователей и безопасность учетной записи: Права пользователей учетных записей социальных сетей, принадлежащих гражданам Турецкой Республики, будут полностью защищены.

Аккаунты не будут закрываться без предупреждения в отношении борьбы с терроризмом и контроля контента.

Аккаунты, принадлежащие террористическим организациям, таким как РПК, PYD, FETÖ, а также весь контент, пропагандирующий пропаганду в пользу этих организаций, будут удалены.

Мы продолжим защищать права 60 миллионов пользователей в нашей стране", - говорится в заявлении министра.

Напомним, что ресурс был заблокирован в стране 2 августа по решению Совета по технологиям и коммуникациям.

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