Whatsapp копирует удобную функцию Telegram

Необходимость указания номера телефона в WhatsApp отменена.

Как передает Day.Az, согласно нововведению, больше не нужно будет давать номер мобильного телефона кому-либо, чтобы переписываться в данной сети. Для этого будет достаточно будет указать имя пользователя, как и в других социальных сетях.

Новая бета-версия также позволит пользователям устанавливать PIN-код, чтобы ограничить спам и нежелательные взаимодействия при назначении имени пользователя.

WhatsApp предложит пользователям три варианта конфиденциальности. Первый - имя пользователя, последний - номер телефона.

Таким образом, пользователи сами решат, с кем они не хотят делиться своим номером мобильного телефона.

Еще один вариант конфиденциальности - это имя пользователя с четырехзначным PIN-кодом. При активации данной функции отправлять сообщения вам смогут только те пользователи, которые знают данный PIN-код.

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