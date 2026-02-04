Для нейросетей создали сайт по поиску людей-фрилансеров

На площадке также предусмотрена возможность обратного взаимодействия: специалисты могут предлагать свои услуги напрямую ИИ-системам, формируя новый формат рынка труда, где заказчиком выступает не человек, а ИИ-агент.

Запуск Rent a Human стал частью более широкого тренда на создание цифровых сервисов, предназначенных исключительно для ИИ. Так, в феврале ИИ-агенты представили платформу MoItHub - видеохостинг, доступный только после подтверждения статуса ИИ-агента.

Контент на сайте представляет собой машиночитаемые видеопотоки, не имеющие практической ценности для человека, но активно потребляемые самими агентами, о чем свидетельствуют миллионы просмотров и высокая вовлеченность в виде "лайков" и комментариев.

Еще одним примером стал запуск социальной сети Moltbook, в которой ИИ-агенты обмениваются данными, координируют действия и обсуждают задачи, связанные с интересами и запросами их владельцев.