Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи японского острова Хонсю. Об этом, как передает Trendсо ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 18.31 по времени UTC (21.31 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 375,8 километров. Эпицентр находился в 144 километрах к юго-востоку от города Сингу.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.