Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос об иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В мае Press TV сообщал о возможности выхода страны из ДНЯО со ссылкой на источники, близкие к канцелярии президента Ирана.