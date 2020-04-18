https://news.day.az/legislation/1225225.html В США зафиксировано свыше 700 тыс. случаев заражения коронавирусом
В США зафиксировано свыше 700 тыс. случаев заражения коронавирусом
Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тыс. Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, число заразившихся в США составляет 700 282. Умерли 36 822 человека, поправились 58 587.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.
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