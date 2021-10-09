Умер первый президент Ирана

Первый президент Ирана, избранный сразу после Исламской революции 1979 года, Аболхассан Банисадр скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает информационное агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экс-лидер республики умер в парижской больнице Сальпетриер после продолжительной болезни. Объявление о смерти бывшего президента Ирана сделали его жена, дети, братья и сестры. При этом французские СМИ пока не сообщают о кончине Банисадра.

Аболхассан Банисадр родился 2 апреля 1961 года в Багчехе, Хамедан. Он был иранским лидером с начала 1980 года до середины 1981 года. Ему был объявлен импичмент с формулировкой "за деятельность, направленную против исламского духовенства" в результате парламентского голосования 20 июня 1981 года. 1 июля того же года его официально отстранили от должности. После бегства из Ирана он укрылся во Франции. Последние четыре года он активно писал статьи об Иране, высказывался против исламского режима и его лидеров.