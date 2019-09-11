Многие люди, пытаясь похудеть, в первую очередь отказываются от хлеба и хлебобулочных изделий. А между тем Всемирная организация здравоохранения включает его в основу ежедневного рациона. И неслучайно.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Медленные углеводы

Пожалуй главное в пищевой ценности хлеба - это сложные или медленные углеводы. От простых они отличаются тем, что они не очищены от клетчатки. Говоря простым языком, чтобы их переваривать организму нужно больше времени, а это значит, что мы дольше ощущаем сытость.

Белок и аминокислоты

По сравнению с куриной грудкой в хлебе не так много белка - всего девять грамм. Однако здесь это не имеет значения. Гораздо важнее аминокислоты, содержащиеся в белках. В хлебе их 18, каждая из которых выполняет важную функцию. Так, триптофан улучшает настроение и качество сна, а цистин выводит из организма токсины и замедляет процесс старения.

Витамины

Все мы знаем, сколько витаминов содержится в овощах и фруктах. Но почти никто не говорит о том, что хлеб - это тоже источник ценных витаминов и микроэлементов. Среди них витамины группы В, которые помогают работе сердца, витамин Е, укрепляющий иммунитет, а также медь, цинк, железо, калий, натрий, кальций и фосфор.

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