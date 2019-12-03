https://news.day.az/medicine/1181450.html Назван напиток, употребление которого защищает от появления рака
Назван напиток, употребление которого защищает от появления рака
Российский врач Александр Мясников назвал простой и всем доступный способ защиты от появления онкологии, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Доктор уточнил, что для профилактики рака необходимо чаще пить чай, так как он содержит большое количество биологически активных веществ. Так, двадцать их разновидностей оказывают целебное действие на организм.
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