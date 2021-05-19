Известный врач назвал смертельно опасный продукт для детей

Косточки абрикоса и персика могут представлять смертельную опасность для детей, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, в них содержится легкоподвижная ядовитая жидкость - синильная кислота.

"В детстве мы сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота может вызвать отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом", - рассказал А.Мясников.

В свою очередь, российский биолог, кандидат биологических наук Екатерина Баранова отметила, что у детей часто бывает аллергия на персики.

"Многие люди боятся есть персики. Но если вы их сварите или отчистите шкурку и внутреннюю часть, где много белков, то аллергию вы не будете наблюдать", - пояснила Баранова.