Врач раскрыл способы отличить сезонную аллергию от коронавируса

Появление насморка и учащенного чихания помогают отличить проявление сезонной аллергии от коронавирусной пневмонии. При этом повышение температуры является основным сигналом, чтобы сдать анализы на коронавирус, сообщил ТАСС аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает Day.Az.

"Сама по себе сезонная аллергия - это, как правило, насморк с зудом в носу, покраснение глаз, также с зудом. Самый характерный симптом при аллергии - это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида. При нем сразу начинается сухой кашель, температура, которые, наоборот, не характерны для аллергии и являются сигналом для того, чтобы сдать анализы", - заявил врач.

Конъюнктивит и заложенность носа в качестве основных симптомов сезонной аллергии также назвала врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер. "Отличить коронавирус от сезонной аллергии далеко не всегда бывает просто, потому что у аллергической реакции есть симптомы рино-конъюнктивита, то есть заложенность носа, отечность носовых ходов, кашель, возможное слезотечение. И коронавирусная инфекция, как и любое ОРВИ, тоже может начинаться с подобных симптомов", - сказала она.

По словам специалиста, главной отличительной чертой аллергической реакции является зуд в носовой полости и глазах. При этом температура у аллергиков не поднимается выше 37,5 градусов. "У ковида при средне-тяжелом течении отмечается повышение температуры выше 37,5 - для аллергических реакций это не характерно. Также у аллергиков зачастую бывает определенный анамнез - проявление схожих симптомов в предыдущие годы", - пояснила она.

Появление любых подозрительных симптомов уже должно стать основанием сдать анализы подчеркнула Польнер. "При любых подозрительных симптомах необходимо проводить ПЦР-тест для выявления заболевания. Если ряд симптомов возник только в этом году, раньше никогда такого не было, то стоит сдать тест не менее двух раз, убедиться, что ковида нет, а затем обратиться к аллергологу для выявления того, на что есть аллергическая реакция", - заключила она.