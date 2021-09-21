Обнаружена уникальная реакция иммунитета на коронавирус

Исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания. Статья ученых опубликована в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для исследования ученые из Венского университета отобрали пациентов, обратившихся к врачам с симптомами вирусных респираторных заболеваний не позднее чем через два дня после их возникновения. По результатам ПЦР-тестов пациентов разделили на две группы - с COVID-19 (18 человек) и без (16 человек). В качестве контрольной группы был выбран 21 здоровый человек.

"Нам удалось обнаружить четыре сигнальных вещества (белки BLC, sCD30, MCP-2 и IP-10 - прим. "Ленты.ру"), которые были задействованы сразу после заражения SARS-CoV-2 и содержание которых в крови возросло", - отметил ведущий автор исследования Йоханнес Коварик.

По словам ученых, результаты исследования помогут в разработке терапевтических подходов к COVID-19, а также поспособствуют изучению постковидного синдрома.