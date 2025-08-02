Ученые раскрыли, почему стареющий мозг теряет защиту от деменции

Исследователи из Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что старые нейроны подвергаются уникальному молекулярному стрессу, что делает их особенно чувствительными к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз. Работа опубликована в журнале Nature Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые использовали метод трансдифференцировки - они перепрограммировали кожные клетки пожилых доноров в нейроны, сохранив при этом возрастные молекулярные признаки.

Оказалось, что старые нейроны прекращают рост и накапливают неиспользованные РНК и белки в так называемых стрессовых гранулах вне ядра. Кроме того, они хуже восстанавливаются после стрессовых воздействий, так как утрачивают важные РНК-связывающие белки и не синтезируют необходимые для защиты белки.

Особое внимание ученых привлек белок TDP-43, который в норме регулирует активность генов внутри ядра. В старых нейронах он накапливался за его пределами, что также наблюдается при тяжелых нейродегенеративных заболеваниях.

По словам авторов, открытие может помочь в разработке новых подходов к профилактике и лечению возрастных заболеваний мозга. Следующим шагом станет выявление источника клеточного стресса и восстановление нормальной работы РНК.