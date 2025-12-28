Назван наиболее опасный для дыхательных путей тип бенгальских огней

Дым от бенгальских огней в помещении может быть опасен для детей, людей с астмой или чувствительными дыхательными путями. При этом особенно сильно загрязняют воздух изделия, искрящиеся разными цветами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала Марина Рудакова, преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета.

По словам специалиста, бенгальские огни представляют собой металлическую проволоку, покрытую пиротехнической смесью. В ее состав обычно входят горючее вещество, окислитель, связующее и иногда компоненты, придающие искрам цвет. При поджигании смесь горит при высокой температуре: окислитель выделяет кислород, а раскаленные частицы металла разлетаются и, остывая в воздухе, формируют характерные искры.

"Образующийся при этом белый дым на самом деле является аэрозолем из сверхмелких твердых частиц. В процессе горения металлические опилки окисляются и превращаются в микроскопические частицы оксидов металлов, которые долго остаются во взвешенном состоянии в воздухе", - объяснила эксперт.

Рудакова отмечает, что при вдыхании такие частицы могут раздражать дыхательные пути, вызывать кашель и першение в горле. Наиболее уязвимы дети, люди с бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью дыхательной системы. Кроме того, при использовании бенгальских огней в закрытом пространстве частицы оседают на мебели и других поверхностях.

Эксперт подчеркивает, что классические серебристые бенгальские огни обычно менее агрессивны, чем цветные, так как выделяют в воздух меньше загрязнителей. Однако и они не являются полностью безопасными при использовании в помещении.

Чтобы снизить возможные риски для здоровья, специалист рекомендует зажигать бенгальские огни на улице и держать их подальше от детей и домашних животных.