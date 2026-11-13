Найден способ добиться ремиссии диабета без лекарств

Низкокалорийное питание и регулярные тренировки помогли более чем половине участников исследования с диабетом 2-го типа добиться ремиссии без сахароснижающих препаратов. Результаты исследования представили на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании участвовали 96 человек в возрасте от 18 до 45 лет с ожирением и рано развившимся диабетом 2-го типа. Половина участников получала стандартное лечение, а остальные на протяжении первых 12 недель придерживались рациона на 800-900 килокалорий в сутки. Одновременно они дважды в неделю тренировались под наблюдением специалистов и еще один раз - самостоятельно. Программа включала силовые и аэробные нагрузки.

Спустя 24 недели ремиссии удалось добиться 54 процентам участников основной группы. Среди получавших стандартное лечение этот показатель составил всего 4 процента. Ремиссией ученые считали состояние, при котором уровень гликированного гемоглобина опускался ниже диагностического порога диабета и оставался таким без сахароснижающих препаратов не менее 12 недель.

Участники основной группы за время исследования похудели в среднем на 8,4 килограмма против 1,2 килограмма в контрольной. При этом тренировки помогли сохранить мышечную массу на фоне снижения веса.

По словам исследователей, результаты показывают, что интенсивное изменение питания и физической активности может помочь добиться ремиссии диабета 2-го типа, развившегося в молодом возрасте. Однако пока неизвестно, насколько долго сохраняется такой эффект.