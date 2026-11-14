Ученые выяснили, почему с возрастом мы сильнее мерзнем

Исследователи из клиники City of Hope в Лос-Анджелесе (США) обнаружили биологическую причину, по которой с возрастом мы становимся более чувствительными к холоду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в научном журнале Nature.

В отличие от белого жира, который в основном запасает энергию, термогенный жир сжигает калории для производства тепла и помогает нам не замерзать. С возрастом термогенный жир становится менее активным, что может объяснять, почему пожилые люди сильнее чувствуют холод.

"Понимание того, как тело управляет этим процессом, может дать ключ к пониманию ожирения, диабета 2-го типа и других метаболических расстройств", - говорит доцент Института исследований диабета и метаболизма имени Артура Риггса City of Hope и автор исследования Цюн "Аннабель" Ван.

Ее работа показывает, как сигналы от нервов и иммунных клеток управляют количеством тепла, которое производит термогенный жир, меняя баланс между высокоактивными и менее активными жировыми клетками. Эксперименты на мышах позволяют предположить, что с возрастом эта система становится менее гибкой, из-за чего термогенный жир медленнее реагирует на падение температуры.

Ранее исследователи City of Hope выяснили, что термогенные жировые клетки различаются по тому, сколько тепла производят: у одних высокий уровень UCP1 - белка, генерирующего тепло, - у других его меньше, и они остаются менее активными. В новой работе ученые наблюдали похожую смесь в образцах человеческого термогенного жира, хотя большинство экспериментов проводили на мышах.

Эта смесь клеток может давать организму встроенный способ подстраиваться под изменения температуры. Когда нужно больше тепла, сигналы нервной и иммунной систем побуждают менее активные клетки увеличивать его производство, а когда потребность проходит - система снижает активность. У пожилых мышей, однако, эта реакция становилась вялой: их термогенный жир все еще мог увеличивать производство тепла, но делал это дольше, и животным было труднее поддерживать температуру тела на холоде.

Исследователи смогли частично восстановить производство тепла у пожилых мышей, заблокировав один из этапов биологического пути, стоящего за этим замедлением: обработанные животные производили больше тепла и сжигали больше энергии. Препарат, использованный в эксперименте, мифепристон, влияет на многие части организма, поэтому не является лечением возрастной чувствительности к холоду, но результаты показывают, что снижение активности термогенного жира можно обратить вспять.

"Эта возможность важна не только для сохранения тепла. Термогенный жир также сжигает глюкозу и жир, а его активность с возрастом снижается. Если ученые найдут безопасный и точный способ восстановить эту активность, это фундаментальное исследование могло бы со временем углубить наше понимание возрастных метаболических проблем, включая ожирение и диабет 2-го типа", - уточнила Ван.