Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего отправили на Международную космическую станцию (МКС) выращенные в лаборатории миниатюрные модели человеческого мозга. Исследователи рассчитывают, что воздействие микрогравитации и космической радиации поможет лучше понять механизмы развития болезни Альцгеймера.

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании использовали органоиды - трехмерные структуры из человеческих клеток, которые воспроизводят некоторые свойства мозговой ткани. Часть из них содержала генетические изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, остальные служили здоровыми контрольными образцами.

Органоиды провели на орбите 40 дней. Все это время их держали в герметичных лабораторных контейнерах при температуре, близкой к температуре человеческого тела. Специальных процедур с образцами не проводили. Для сравнения ученые оставили аналогичные органоиды в тех же условиях на Земле.

После возвращения на планету исследователи обнаружили в космических образцах молекулярные изменения. В частности, в некоторых органоидах, моделирующих болезнь Альцгеймера, увеличилось содержание бета-амилоида и фосфорилированного белка тау. Накопление этих веществ связано с развитием заболевания.

Кроме того, клетки продемонстрировали изменения в процессах выработки энергии и реакции на стресс. По мнению исследователей, космическая среда, включающая микрогравитацию и радиацию, может ускорять некоторые клеточные процессы, связанные с нейродегенерацией.

Ученые подчеркнули, что результаты пока предварительные. Лабораторные органоиды не воспроизводят полноценный человеческий мозг, а использованные генетические модели отражают лишь некоторые формы заболевания.

В дальнейшем исследователи планируют усложнить модели, добавив в них микроглию - иммунные клетки мозга, участвующие в воспалительных процессах. Это позволит точнее изучать развитие болезни Альцгеймера и искать потенциальные способы ее лечения.