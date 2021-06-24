Группа военнослужащих минобороны Азербайджана награждена орденами и медалями

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих министерства обороны Азербайджана орденами и медалями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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