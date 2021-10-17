Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара и Лачина

Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара и Лачина. Мы проделаем эту работу, ни от кого не завися, за счет собственных средств, ни к кому не обращаясь, не беря никаких кредитов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет мы укрепляли армию для освобождения наших земель, а также создавали технические возможности, интеллектуальный потенциал, кадровый потенциал и финансовые ресурсы для проведения созидательной, восстановительной работы в поствоенный период.