Утверждено Положение о центральной информационной системе дорожной полиции Азербайджана

Утверждено Положение о центральной информационной системе Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана.

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с этим подписан указ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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