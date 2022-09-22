https://news.day.az/officialchronicle/1497548.html Утверждено Положение о центральной информационной системе дорожной полиции Азербайджана - УКАЗ
Утверждено Положение о центральной информационной системе дорожной полиции Азербайджана - УКАЗ
Утверждено Положение о центральной информационной системе Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана.
Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с этим подписан указ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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