https://news.day.az/officialchronicle/1498453.html В Азербайджане утверждены Правила ведения реестра медиа - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане утверждены Правила ведения реестра медиа - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Правил ведения реестра медиа".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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