В Азербайджане утверждены Правила ведения реестра медиа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Правил ведения реестра медиа".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.