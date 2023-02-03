https://news.day.az/officialchronicle/1534549.html В Азербайджане разрабатывается порядок подключения строительных объектов к газораспределительной сети
В Азербайджане разрабатывается порядок подключения строительных объектов к газораспределительной сети
Президент Ильхам Алиев подписал закон О внесении изменений в Закон "О газоснабжении".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно поправке, за физическое подключение объектов строительства к газораспределительной сети на территориях, где документы территориального планирования не утверждены, пользователи газовой установки должны платить газораспределителю за услугу подключения в размере, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.
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