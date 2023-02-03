В Азербайджане разрабатывается порядок подключения строительных объектов к газораспределительной сети

Президент Ильхам Алиев подписал закон О внесении изменений в Закон "О газоснабжении".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно поправке, за физическое подключение объектов строительства к газораспределительной сети на территориях, где документы территориального планирования не утверждены, пользователи газовой установки должны платить газораспределителю за услугу подключения в размере, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

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