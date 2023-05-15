https://news.day.az/officialchronicle/1564612.html Мохаммед аль Саммак направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева
Мохаммед аль Саммак направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева
Генеральный секретарь Исламского саммита Ливана, генеральный секретарь Исламо-христианского национального комитета, секретарь Арабской группы исламо-христианского диалога, член правления Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога им. короля Абдуллы бин Абдулазиза в Лиссабоне, генеральный секретарь нью-йоркской организации "Религия во имя мира" по Ближнему Востоку Мохаммед аль Саммак направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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