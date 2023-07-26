https://news.day.az/officialchronicle/1584403.html Расширен перечень услуг, оказываемых в Центрах ASAN xidmət
Расширен перечень услуг, оказываемых в Центрах ASAN xidmət
Расширен перечень услуг, оказываемых государственными органами в центрах ASAN xidmət.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 5 сентября 2012 года № 706 "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики"".
С полным перечнем услуг оказываемых в Центрах ASAN xidmət можно ознакомиться здесь.
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