Назначен новый посол Азербайджана в Китае

Буньяд Самед оглу Гусейнов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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