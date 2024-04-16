Президент Ильхам Алиев: По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом

По объему воды и охвату посевных площадей Ширванский канал будет нашим крупнейшим проектом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

"Этим проектом мы придаем новое дыхание в данную отрасль", - заявил глава государства, подчеркнув, что в следующем году начнется строительство Карабахского канала. "Это канал, который охватит 115 тысяч гектаров. Количество охваченных районов равно 9-ти. То есть здесь 10 районов будут орошаться посредством Ширванского канала, а 9 районов - Карабахского канала", - отметил Президент Ильхам Алиев.