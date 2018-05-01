"Лфик Само" готовит побег из Армении

1 мая 2018 12:28

В то время, как в Армении происходит "бархатная революция", которая, дойдя до логического завершения, возможно, приведет к смене власти с возможными последствиями, многие из армянских олигархов уже успели отправить членов своих семей в более безопасные места.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Грапарак".

"По нашим сведениям, Самвел Алексанян также отправил дочь и жену в США, через несколько недель Алексанян станет дедушкой. Семья решила, что Астхик не должна рожать в Армении, скажем, в одноименной клинике "Астхик". Еще несколько месяцев назад они планировали отправить ее в США, чтобы ребенок, родившись там, сразу стал гражданином США.

Однако революционные события стали причиной того, чтобы Алексанян за несколько недель до этого отправил ее за океан", - пишет газета.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az