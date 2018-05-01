"Лфик Само" готовит побег из Армении
В то время, как в Армении происходит "бархатная революция", которая, дойдя до логического завершения, возможно, приведет к смене власти с возможными последствиями, многие из армянских олигархов уже успели отправить членов своих семей в более безопасные места.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Грапарак".
"По нашим сведениям, Самвел Алексанян также отправил дочь и жену в США, через несколько недель Алексанян станет дедушкой. Семья решила, что Астхик не должна рожать в Армении, скажем, в одноименной клинике "Астхик". Еще несколько месяцев назад они планировали отправить ее в США, чтобы ребенок, родившись там, сразу стал гражданином США.
Однако революционные события стали причиной того, чтобы Алексанян за несколько недель до этого отправил ее за океан", - пишет газета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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