"Лфик Само" готовит побег из Армении

В то время, как в Армении происходит "бархатная революция", которая, дойдя до логического завершения, возможно, приведет к смене власти с возможными последствиями, многие из армянских олигархов уже успели отправить членов своих семей в более безопасные места.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Грапарак".

"По нашим сведениям, Самвел Алексанян также отправил дочь и жену в США, через несколько недель Алексанян станет дедушкой. Семья решила, что Астхик не должна рожать в Армении, скажем, в одноименной клинике "Астхик". Еще несколько месяцев назад они планировали отправить ее в США, чтобы ребенок, родившись там, сразу стал гражданином США.

Однако революционные события стали причиной того, чтобы Алексанян за несколько недель до этого отправил ее за океан", - пишет газета.