Вышел в свет двухтомник из серии «Президент Ильхам Алиев и культура», охватывающий 2013-2018 годы

Вышел в свет очередной двухтомник из серии "Президент Ильхам Алиев и культура", охватывающий 2013-2018 годы, являющийся совместным проектом Министерства культуры Азербайджанской Республики, Президентской библиотеки и Азербайджанского государственного информационного агентства - АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, книга "Президент Ильхам Алиев и культура (2013-2018)" является продолжением серии двухтомников, изданных ранее по работам, осуществленных в сфере развития культуры и туризма в первый и второй президентские периоды главы государства, и третьим по счету в этой серии.

В первый том двухтомника "Президент Ильхам Алиев и культура(2013-2018)" вошли речи, выступления, интервью Президента Азербайджанской Республики, выражающие привязанность, почтение, заботу о нашем национально-культурном наследии, материалы об участии главы государства в церемониях открытия и закладки культурных и туристических объектов.

Во второй том вошли нормативно-правовые документы, составляющие фундаментальную базу прогрессивных новшеств в общественно-культурной жизни Азербайджана и туристической сферы нашей страны, завоеванных достижений и динамичного развития обеих сфер, поздравительные послания главы государства адресованные деятелям культуры, участникам международных мероприятий, организованных по инициативе нашей страны, и азербайджанскому народу.

Очередной двухтомник также является ценным источником информации для историков, литературоведов, культурологов, преподавателей и студентов вузов, а также читателей, интересующихся прогрессивной политикой Президента Ильхама Алиева в сфере культуры и туризма.

Двухтомник проиллюстрирован фотографиями, отражающими участие Президента Ильхама Алиева в мероприятиях.

Руководитель проекта и автор предисловия к двухтомнику "Президент Ильхам Алиев и культура (2013-2018)" - министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев.

Составители книги - председатель Азербайджанского комитета ЮНЕСКО "Информация для всех", доктор философии по историческим наукам Лятифа Мамедова и директор Президентской библиотеки, заслуженный деятель культуры Маил Ахмедов.