Заявления Столтенберга по Карабаху подтверждают интерес НАТО к региону - МНЕНИЕ

Высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о важности урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта за столом переговоров показывают приверженность Североатлантического альянса мирному способу решения многолетней проблемы.

Такое мнение высказал Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов.

По его словам, готовность НАТО оказать помощь в решении нагорно-карабахского конфликта мирным путем - положительный факт, показатель большой заинтересованности западного альянса в сохранении стабильности и безопасности в регионе.

"Азербайджан, в свою очередь, не раз заявлял, что конфликт нужно решать за столом переговоров, и что они должны носить предметный характер. Проблема в том, что армянская сторона всячески затягивает урегулирование проблемы, отказываясь от субстантивных переговоров, чтобы сохранить статус-кво, что, разумеется, не приемлемо для Азербайджана. Как следствие упертой политики Армении, требования, указанные в принятых резолюциях Совбеза ООН, о необходимости деоккупаци исконных азербайджанских территорий, все еще остаются на бумаге.

Азербайджан считает необходимым урегулирование навязанного Арменией конфликта на основе норм и законов международного права, и, разумеется, вправе рассчитывать на поддержку своих стратегических партнеров в этом принципиально важном вопросе", - сказал Фикрет Садыхов.

Политолог привлек внимание к тому, что НАТО напрямую не участвует в процессе урегулирования конфликта, однако поддерживает работу Минской группы ОБСЕ в этом направлении.

"Заявления генсека Столтенберга о том, что Азербайджан является важным партнером для НАТО, - результат многовекторной политики нашего государства, его сбалансированного внешнеполитического курса.

Азербайджан поддерживает миссию "Решительная поддержка" в Афганистане своим военным контингентом, а также оказывает финансовую помощь, предоставляет транзитные возможности в целях обеспечения стабильности в Афганистане.

Наша страна активно участвует в различных миссиях и операциях НАТО, расширяет миротворческую деятельность в Афганистане. НАТО и Азербайджан активно сотрудничают в области демократических и институциональных реформ, военной реформы. Азербайджан участвовал во многих операциях НАТО - К-4, ISAF и продолжает вносить вклад в миссию "Решительная поддержка"", - заключил эксперт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова