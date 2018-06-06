За заявлениями о "саботаже" Пашинян скрывает свою бездарность - МНЕНИЕ ИЗ ЕРЕВАНА

"Какие бы традиции ни были у нашей нации, на голом энтузиазме образованность не поддержать. А она деградировала. Что показали последние революционные события, где нашу молодежь попросту использовали. И не в последнюю очередь потому, что мы ее не научили сомневаться в своих поступках, размышлять и находить ответы".

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью "Голосу Армении" кандидат физико-математических наук, преподаватель Ереванского филиала МГУ Сергей Вартанов.

По его словам, прошлая власть, безусловно, заслуживала "снесения", но снесена была, увы, весьма бездумно.

"Возможен ли прорыв? К сожалению, нет. С учетом нынешнего состояния экономики, политической неустойчивости вряд ли кто станет вкладывать в Армению деньги всерьез и надолго, хотя бы потому, что потенциальный инвестор не будет иметь информации о перспективах своих вложений.

Словом, "прорыв" - это очень легкомысленное заявление, рассчитанное на кратковременный эффект у поклонников новой власти", - сказал Вартанов.

Отвечая на вопрос о команде премьера Никола Пашиняна, ученый отметил: "Знаете, я не верю в сказки. Не знаю случаев, когда неподготовленный человек взялся бы реализовывать какое-либо дело без знаний и управленческого опыта. Только в сказках простой крестьянин мог рулить царством. В современных "царствах" это нонсенс. А, по данным наших социологов, из 22 назначенцев только шестеро имеют соответствующую (условно, на уровне статистики) подготовку. Если же говорить об опасностях, то давайте констатируем: управленец - человек, имеющий право требовать, имеет и обязанности: ставить задачи и контролировать их исполнение. А какие задачи могут ставить новые назначенцы, не имеющие представления о проблемах вверенных им отраслей? В наших программистских компаниях, здесь работающих, все принимаемые на работу кадры проходят очень жесткое многоэтапное тестирование. А для управления государством этого делать не надо? И опять же опыт показывает, что уже в ближайшее время начнутся скандалы внутри министерств и ведомств между профессионалами и назначенцами. Будет много политических заявлений о кадрах "старого режима", о "саботаже", о многом прочем, скрывающем просто неумение и непрофессионализм. Все это с очевидностью будет отражаться на отраслях и на экономике. Не лучшим образом, разумеется", - резюмировал Сергей Вартанов.