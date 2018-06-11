В Армении продолжают издеваться над правительством Пашиняна

В Армении не прекращаются обсуждения вокруг принятой на прошлой неделе программы правительства Никола Пашиняна. По ней уже проехались вдоль и поперек экономисты, которых содержание программы справедливо ужаснуло. Общественность тоже пребывает в пессимизме, вызванном начинающимся разочарованием в дорогом товарище Николе.

А издание shame.am привлекло внимание к любопытному моменту прошедших в парламенте обсуждений.

Последнее заседание правительства Армении во всех смыслах было настоящим отражением управления страной по представлениям новых властей. Всего за считанные минуты присутствующие продемонстрировали пределы своих практических и интеллектуальных возможностей, отмечает с иронией издание.

Все началось с того, что министр здравоохранения Арсен Торосян, отложив в сторону проблемы своей сферы, начал говорить о ночных салютах. Ему ответил начальник полиции Армении Валерий Осипян. Потом в спор вмешался премьер-министр Никол Пашинян, и довольно долго, опять же отложив в сторону серьезные заботы страны, правительство говорило о салютах.

Наконец, дело дошло до того, что Никол сильно рассердился, всех одернул и пригрозил, а в конце Осипяну сказал: "Хотите сказать, что если в квартале устраивают салют, то мы не можем его обнаружить? Точно так не можем обнаружить избирательные взятки, раскрыть квартирные кражи... Меня такое обсуждение удивляет. Теперь мы стоим перед общественностью и обсуждаем, что нет, не будет. Будет и должно быть. Сами решайте эти вопросы, а то буду решать я".

Все ждали, что Пашинян встанет и пойдет собирать петарды, но, к счастью, этого не произошло. И после этого несерьезного, неуместного, второстепенного обсуждения осталось ответить на два вопроса. Если руководитель страны столь озабочен противопожарными вопросами, то как случилось, что два месяца назад инструктировал двоих депутатов от блока "Елк" зажечь петарды в зале заседания парламента?

И если премьер-министра так сильно беспокоит ночное спокойствие ереванцев, как так случилось, что несколько недель подряд он провоцировал своих демонстрантов сигналить и бить в барабаны на улицах столицы, а жена Никола Анна Акопян инициировала шумную ночную акцию с половниками и кастрюлями?! Разве это были не те же самые люди? Или, может, и для этого есть специальные времена? - задается вопросом обозреватель издания.

Это только одна из иллюстраций некомпетентности нового правительства Армении, по всем признакам, мало представляющего себе, что нужно делать со страной, куда идти м с чего вообще начинать.

Остается лишь принести соседям свои соболезнования.

Султан Керим