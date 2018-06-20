МИД: Азербайджан является одной из стран с наибольшим числом беженцев на душу населения

20 июня 2018 14:20

В результате армянской оккупации Азербайджан является одной из стран с наибольшим числом беженцев на душу населения.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в связи с отмечаемым 20 июня Всемирным днем беженцев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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