Министры Пашиняна опозорились в соцсетях - ФОТО

Руководитель центра "The Armenian Interest", американист, колумнист журналов "Forbes", "The National Interest" и "Россия в глобальной политике", политолог Арег Галстян считает недопустимым выставлять фотографии личного досуга со стороны государственных лиц Армении.

Министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян опубликовал накануне на своей официальной странице в Facebook фотографию с коллегами, подписав ее "воскресный слот". На фотографии за небольшим столиком помимо Айрапетяна сидят министры обороны, по чрезвычайным ситуациям и охраны природы Давид Тоноян, Грачья Ростомян и Эрик Григорян.

"Позвольте мне быть министром охраны природы, но я и Ростомян каким-то образом выиграли министра обороны

P.S. Воскресенье, но для нас мы использовали 30-40-минутный перерыв, чтобы сыграть в один слот"", - написал в статусе министр диаспоры.

По мнению Арега Галстяна, государственник должен крайне внимательно следить как за формой, так и содержанием своей деятельности.

"Пора выходить из обывательской формы и понять, что лидер - это не только управленец, но и ориентир для поколений. Нельзя допускать столь примитивную обывательскую поведенческую модель, выставляя фотографии личного досуга, ибо ты есть лицо государства, к которому прикованы миллионы внутренних и внешних глаз. Со дня своего назначения государственник целиком и полностью принадлежит нации, и любой удар или насмешка есть неприятный укол государству. Создайте себе отдельные служебные страницы, фото должны быть рядом с государственными атрибутами, а публикации носить профессиональный характер доверенной области или направления.

Я знаю многих из этих ребят лично и могут утверждать, что они разные - со своими слабостями и преимуществами. Понятно, что многим из них сейчас немного сложно и политическая среда кажется большинству молодых бунтарей крайне скучной и занудной. Да, до прихода к власти они могли говорить свободно на любые темы, одеваться как угодно, делать любые фотографии, публиковать анекдоты, фотошопить себя в форме нацистских войск и т.д. Теперь Ваши статусы изменились - пора становится государственниками... или уходить, ибо служение нации - это каждодневная борьба, прежде всего с самим собой", - написал Галстян.

Примечательно, что постскриптум под фото был добавлен позднее, когда публикация вызвала недовольство пользователей. Видимо, новоиспеченный министр хотел дать понять, что у них, министров нового правительства, не бывает выходных. Это стало бы для них извинением за неподобающее фото.

Султан Керим