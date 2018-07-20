Армению ожидает новый скандал с НАТО

Армения вошла в число 13 стран, принимающих в этом году участие в ежегодных многонациональных учениях Noble Partner ("Достойный партнер") 2017, которые проходят под эгидой НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии на своей официальной странице в Facebook.

Однако вопрос участия армянской стороны до сих пор пока остается открытым.

"На данный момент несколько армянских офицеров принимают участие в планировании. Об остальном сообщим позже", - сказал журналистам пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он также не опроверг, но и не подтвердил информацию об участии армянской стороны в учениях.

Отметим, что до начала учений осталась какая-то пара недель - они стартуют 1 августа на военном аэродроме Вазиани и продлятся до 15 августа. На эти учения грузинская сторона настоятельно приглашает армянских партнеров еще с декабря прошлого года. Но в Ереване до сих пор не решили, участвовать в них или нет.

Как сообщают армянские СМИ, в декабре 2017 года министр обороны Грузии на встрече с теперь уже бывшим министром обороны Армении Вигеном Саркисяном в Тбилиси высказал пожелание, чтобы армянские военные приняли участие не только в Noble Partner, но и в многонациональных учениях "Проворный дух" (Agile Spirit), с которых сбежали в сентябре прошлого года. Свое приглашение Изория повторил и во время встречи в этом году с послом Армении в Грузии Рубеном Садояном. Он выразил надежду на то, что в 2018 году армянские и грузинские военные вместе примут участие в многонациональных учениях "Достойный партнер" (Noble Partner).

Учения "Достойный партнер" в Грузии проводятся в четвертый раз. В этом году в них ожидается участие более 3 тысяч военнослужащих из стран членов и партнеров НАТО.

Ситуация с невнятностью позиции Еревана по учениям НАТО привлекает внимание СМИ не случайно.

Дело в том, что Армения уже оказалась в прошлом году в центре скандала, внезапно отказавшись от участия в учениях НАТО. Интересно, что в июле она участвовала в Noble Partner 2017 и устроила после этого широкую помпезную кампанию, выставляя это чуть ли не как победу прозападного курса. В Москве ничего на это не сказали, и Ереван, расхрабрившись, собрался ехать и на Agile Spirit, намеченные на сентябрь. И вот тут вышла осечка. Армянские военные как-то незаметно исчезли из числа участников, будто их и не было. Что и как случилось, так и не было раскрыто. Однако согласно источникам армянских СМИ, Ереван изменил решение, получив сигнал "удивления" из Москвы, где ему дали понять, что хорошего понемножку.

Само собой, в Армении разгорелся скандал. Военные власти принялись оправдываться, Минобороны Армении даже выступило со специальным заявлением, в котором говорится, что "так как проходящие в Грузии учения не имеют приоритетного значения для ВС Армении, изначально было принято решение о неучастии в них и не было подано заявки на участие. Спекуляции в отношении отказа от участия в учениях в последний момент - неуместны".

Между тем, Минобороны Грузии официально сообщило, что МО Армении еще в июле подтвердило свое участие в сентябрьских учениях НАТО Agile Spirit 2017. В ответ на запрос СМИ, в МО Грузии сообщили, что Армения подтвердила участие трех своих офицеров в этих маневрах. И только незадолго до начала активной фазы учений грузинская сторона была проинформирована о том, что армянские офицеры не могут принять участия в учениях. Причина отказа не была представлена, что удивило Грузию.

Настойчивость грузинской стороны вызвала раздражение в Армении, и в адрес соседей полетели обвинения в спекуляциях, лжи и недружественном отношении.

Конечно, участие Армении в учениях НАТО вовсе не обязательно, отсутствие армянских военных никак не повлияет на ход маневров и достигнутые результаты. Не нужно в них участвовать и самой армянской стороне, и самым правильным было бы просто отказаться, а не устраивать цирк с расчетом, вдруг до следующего раза что-то изменится. В Армении сменилась власть, но заметных изменений в ее внешней политике не произошло, о чем свидетельствует и невнятный ответ Арцруна Ованнисяна на вопрос журналистов об участии страны в учениях НАТО.

Если за две недели у Еревана еще нет ответа, то когда он появится? Стоит ожидать, что к концу июля, когда Никол Пашинян съездит на заседание Евразийского межправительственного совета, получит там нагоняй за свои похождения на саммите НАТО в Брюсселе и заигрывания с ЕС. Участие на этом мероприятии не подходит ему по статусу главы государства, но, как утверждает источник газеты "Грапарак", Москва потребовала, чтобы на заседании присутствовал именно он. После Брюсселя у "старшего брата" есть к нему "разговор".

Вот тогда Ереван и определится с участием в учениях НАТО, в зависимости от того, как пойдет разговор в Санкт-Петербурге и будет ли армянам на этот раз дозволено присоединиться к "Проворному духу".

А пока армянским журналистам лучше не мучить Арцруна Ованнисяна вопросами, на которые он сам не знает ответа.

Зульфугар Ибрагимов