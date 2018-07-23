В инциденте с учениями российской базы оказалась виновата Армения

17 июля в селе Паник Ширакской области военнослужащие дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы провели плановые тактико-специальные занятия. Была задействована военная техника, велась стрельба холостыми патронами, напугавшая, тем не менее, местных жителей.

Первоначально утверждалось, что учения прошли без предупреждения, ни местная администрация, ни Минобороны Армении не были о них оповещены. Поднялся большой шум, дошло почти что до требований изгнать из Армении военную базу, а премьер Пашинян громогласно обвинил российских военных в провокации.

Однако на днях выяснилось, что маневры не стали такими уж неожиданными для армянской стороны, и МО о них знало, так как было уведомлено в положенный срок и в соответствии с процедурой.

В выходные министр обороны Армении Давид Таноян провел в селе Паник совещание с руководством российской базы. Выяснилось, что военная база в рамках годового плана заранее согласовала проведение учений, а также маршрут продвижения военной техники. План подразумевал разные учения, в том числе и подразделений разведуправления, однако место проведения учений не было указано.

По словам Танояна, за день до проведения учений российская сторона сообщила маршрут передвижения техники, но не указала место учений разведуправления, министерство же в свою очередь проглядело этот факт. При этом министр подчеркнул, что с правовой точки зрения, место также должно было быть согласовано. Однако признал, что инцидент произошел по ошибке российской и армянской сторон.

"Официально заявляю, что за день до учений российская сторона уведомила о передвижении войск по марзу, но без указания населенного пункта", - сказал после совещания журналистам министр, отметив, что российская сторона признала ошибку и попросила прощения.

В знак примирения российская база организовала 22 июля в Панике полевые гулянья с песнями и плясками.

Одним словом, инцидент, вроде бы, исчерпан. Министр обороны признал, что ошибка была и с армянской стороны - та была предупреждена, но не потрудилась выяснить подробности. Таким образом, ни о какой провокации речи быть не может. Пашинян слишком поторопился красоваться звучными заявлениями, хотя прежде, как первое лицо государства, обязан был прояснить ситуацию. Поумерить пыл придется и антироссийским активистам.

И вообще, жителям Паника паниковать не стоит. Ведь, как пишут армянские СМИ, российские разведчики защитили их село от вражеской военной колонны. А с кем ассоциируется образ врага у наших соседей? Угадайте с одного раза.

Зульфугар Ибрагимов