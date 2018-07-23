Армения хочет прогнать русских с границы. Еще один антироссийский шаг

Отказ Евросоюза расширять финансовую помощь Армении и открыто озвучиваемые США сомнения в инвестировании в эту страну заставили новые армянские власти поспешно менять тактику. "Мягкий" разворот внешней политики с Востока на Запад оказался неприемлем для заказчиков, и теперь Еревану необходимо в ускоренном порядке предпринимать шаги по вытеснению российских интересов. И не только интересов.

Статус погранвойск РФ в Армении будет пересмотрен. Как пишет российское издание "КоммерсантЪ", об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Это не высеченные на камне документы, и с течением времени возникают проблемы, которые требуют правовых и договорных изменений. И это, конечно, будет сделано", - процитировало издание Тонояна.

Премьер Армении обвинил российскую базу в провокации?

Как пишет "Ъ", не став уточнять, какие именно коррективы необходимо внести в Договор о статусе погранвойск РФ в Армении, подписанный в январе 1992 года, вскоре после распада СССР и провозглашения независимости Армении, Тоноян пояснил, что "ускорить проведение некоторых изменений" может недавний инцидент с участием российских военнослужащих в армянском селе Паник Ширакской области.

Вопрос пересмотра договора не случаен. Он полностью укладывается в сценарий, разработанный Западом, который подразумевает постепенное вытеснение России с территории Южного Кавказа, заявил в беседе с Day.Az известный российский эксперт по международным вопросам Евгений Михайлов.

"Не секрет, что этот регион входил раньше в зону стратегических интересов Британской империи, которая боролась с Россией. Ереван исполняет указы извне и идет по одному пути с рядом других республик бывшего Союза, где ранее произошли подобные перевороты в виде "бархатных революций"", - считает наш собеседник.

Инцидент в селе Паник - если его так можно назвать, при том, что учения проходили в рамках договора о коллективной безопасности, - стал всего лишь дополнительным поводом для усиления антироссийской риторики, заметил наш собеседник.

По мнению Михайлова, очевидно, что Армения никогда не сможет самостоятельно защитить свои границы. Она сможет только поменять патрона и то ненадолго.

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"Предав Россию, армяне получат полную потерю государственной самостоятельности. Хотя, может, это и логично? Россия дала им эту самостоятельность и, если уйдет из Армении, то и заберет ее так же, как и дала? Запад не поможет армянам, и все, что делают сегодня в Ереване, - это самоубийство. Друзей у Еревана нет, в этом виновата сама Армения, проталкивающая шовинистическую позицию по возрождению мифической "Великой Армении", которой никогда не существовало", - заявил российский эксперт.

Евгений Михайлов также считает, что России в данном контексте необходимо включать все рычаги политического давления на Ереван для сохранения своих национальных интересов в регионе и независимо от национальных интересов той кучки нового политического истеблишмента Армении, которая представляет весь армянский народ...

Отметим, что заявление Танояна было встречено в Армении на "ура", и журналисты поторопились его прокомментировать в оборонном ведомстве. Однако пресс-секретарь МО Арцрун Ованнисян чисто в стиле армянских госструктур опроверг сообщения СМИ, заявив, что министр ничего такого не говорил.

"Министр говорил о возможных уточнениях в договоре о российской военной базе, некоторых правовых уточнениях и технических деталях лишь с целью улучшения и развития этого документа", - сказал Ованнисян агентству "Новости-Армения".

По его словам, о пересмотре некоторых положений договора о статусе пограничных войск России на территории Армении речи не идет.

Получается, что российское издание полностью исказило смысл сказанного Танояном, и фраза касательно пересмотра документа "и это, конечно, будет сделано" звучала совсем не так?

Тут многие могут объяснить ситуацию трудностями и нюансами перевода. Но больше похоже, что министр обороны просто поторопился сделать заявление, которое теперь приходится опровергать.

Вообще, после "бархатной революции" представители новых властей только и делают, что оправдываются. Например, команда премьера Никола Пашиняна приложила немало усилий, чтобы устранить неприятный осадок от его обвинений в провокации, сказанных в адрес российских военных после инцидента с учениями в селе Паник. Было объяснено, что премьер имел в виду вовсе не это, а просто он очень дорожит армяно-российскими отношениями и потому так близко к сердцу воспринял произошедшее.

После публикации "Ъ", у российской стороны непременно возникнут вопросы. Но слова Танояна уже наводят на определенные мысли о причинах и следствиях последних событий вокруг российской базы. И как тут не согласиться с заявлениями Никола Пашиняна о провокации. Только провокация была устроена против армяно-российских отношений не российской, а самой армянской стороной. Забывчивость и халатность Минобороны - в помощь. После Паника у Еревана появился неплохой повод довести, наконец, сценарий "бархатного переворота" до конца - перебраться в западную кормушку. Вот только чем его там накормят - это уже другой вопрос.

Зульфугар Ибрагимов